İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de birer gün arayla aynı sokakta 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen İ.E., polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi´nde 26 ve 27 Nisan günlerinde 2 ayrı evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin İ.E. olduğunu belirledi. İ.E, evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kamera görüntülerinde, İ.E.´nin ilk gün girdiği evden yaklaşık 600 liralık tarım ilaçlama pompasını, bir gün sonra ise yakındaki bir evden 2 bakır kazanı çaldığı görüldü.
İ.E.´nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-08 12:00:18
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