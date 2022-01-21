Osmaniye’de öğrenciler yarıyıl tatiline eğlenerek girdi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde karne şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan öğrenciler çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken gösterilerini sunan palyaçolar şenlikte renkli görüntüler oluşturdu.



Düziçi Belediyesi tarafından, İrfanlı Mahallesi’nde kurulan çocuk köyünde karne şenliği düzenlendi. Karnelerini alan öğrenciler aileleri birlikte şenlik alanına akın etti. Şenlik alanında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler doyasıya eğlendi. Şenliğin gözdesi olan palyaçolar renkli görüntüler oluştururken çocuklarında ilgi odağı oldu. Çocuklara çeşitli oyuncakların da dağıtıldığı şenlikte Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı da çeşitli gösteriler sundu.



Çocuklar ve gençlerle hoşça vakit geçirdiklerini ifade eden Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, “Bugün 21 Ocak yarıyıl tatilinin başlangıç günü. Bize Düziçi Belediyesi olarak karne şenliği etkinliği düzenledi. Çocuklarımızla gençlerimizle hoşça vakit geçiriyoruz. Pandemi sebebiyle çocuklarımız gençlerimiz çok sıkıldılar. Evlerde tablete bilgisayara mahkum kaldılar. Çocuklarımızı gençlerimizi azda olsa evden uzaklaştırmak için böyle bir etkinlik yaptık. Herkese iyi eğlenceler iyi tatiller” diye konuştu.

Şenliğe katılan çocuklar ise, Başkan Alper Öner’e teşekkür ederek doyasıya eğlendiklerini ifade etti.

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