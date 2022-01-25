Bebeğinin maması biten kadının yardımına jandarma koştu

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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bebeğine almaya çıkamayan kadının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı birçok köy yolunu kapattı. İlçeye bağlı Bekdemir köyünde yaşayan M.G. isimli kadın da yolların kapanmasından dolayı 5 aylık bebeğine mama alamadı. 112 Komuta Merkezi’ni arayarak kar yağışından dolayı yolların kapandığını ve bebeğine mama alamadığını belirten kadının yardımına Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. M.G. isimli kadınla irtibata geçen ekipler kadının istediği bebek mamasını temin etti. Temin edilen mama ekipler tarafından aileye teslim edildi.

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