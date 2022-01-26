Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı Yemleme çalışmalarına katılan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının yardıma muhtaç olduğunu söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı Yemleme çalışmalarına katılan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının yardıma muhtaç olduğunu söyledi

İHA

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı Yemleme çalışmalarına katılan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının yardıma muhtaç olduğunu söyledi

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarına katılan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının da yardıma muhtaç olduğunu vurgulamak olduğunu söyledi.

Osmaniye merkezde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için farkındalık oluşturmak isteyen Vali Erdinç Yılmaz, harekete geçti. Merkeze bağlı Olukbaşı Yaylası’nda çocuklarıyla birlikte yemleme çalışmalarına katıldı. Yemleme çalışmalarının ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının da yardıma muhtaç olduğunu vurgulamak olduğunu söyledi.

Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yem desteğinde bulunduklarını ifade eden Vali Yılmaz, “Çetin kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Hasanbeyli, Bahçe, Kadirli, Sumbas, Düziçi ilçelerinde bulunan yaylalar ile merkeze bağlı Zorkun, Olukbaşı ve Mitisin gibi yaylalarda 2 ton mısır, 2 ton buğday ve 2,7 ton yonca bırakılacak. Yaban hayatındaki can dostlarımızın çetin kış şartlarında aç kalmamaları için yaklaşık bir ay boyunca, haftada iki kez yapılmak suretiyle devam edecek bu çalışmayı Olukbaşı mevkiinde başlatıyoruz. Burada amacımız, yaban hayvanlarını bir nebze olsun doyurabilmenin yanı sıra hemşerilerimizde bir farkındalık oluşturarak doğada yalnız olmadığımızı, yaşamını devam ettirmek için beslenmek zorunda olan yaban hayvanlarının da yardımımıza muhtaç olduğunu vurgulamaktır” diye konuştu.

Yemleme çalışmalarında Vali Erdinç Yılmaz’a Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya indirimle müebbet
YEREL HABERLER Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya indirimle ...
Ağaç kesme meselesinde evlat katili olan babaya müebbet hapis
YEREL HABERLER Ağaç kesme meselesinde evlat katili olan babaya ...
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye ...
TAG otoyolu ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ulaşıma açıldı Uzun kuyruk oluşturan tırların gişelerden geçişi drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER TAG otoyolu ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Osmaniye gişelerinde oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Osmaniye gişelerinde oluşan tır kuyruğu havadan ...
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)
YEREL HABERLER TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)
Polis, yolcu kayıt sistemiyle inceledi; otobüste uyuşturucu maddeyle yakalandı
YEREL HABERLER Polis, yolcu kayıt sistemiyle inceledi; otobüste ...
TAG otoyolu Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER TAG otoyolu Gaziantep yönü trafiğe ...
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
YEREL HABERLER TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı
Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki kadını, itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle evinde mahsur kalan 90 yaşındaki ...
Donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketiyle ısıtmaya çalıştı
YEREL HABERLER Donmak üzereyken bulduğu kızıl şahini ceketiyle ...
Osmaniye’de metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Osmaniye’de metruk binalar yıkılıyor
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama
Bitkin bulunan kızıl şahin, tedavisi sonrası doğaya salındı
YEREL HABERLER Bitkin bulunan kızıl şahin, tedavisi sonrası doğaya ...
11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi oldu
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Ali Erdem, matematikte dünya birincisi ...
Evinin salonunda kenevir fidesi yetiştirdi Osmaniye’de floresan lamba ve elektrikli soba düzenekli kasaların içerisinde 2 bin 500 kök kenevir fidesi yetiştiren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Evinin salonunda kenevir fidesi ...
Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti
YEREL HABERLER Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök ...
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 5-6. sınıf kategoride soruların tamamını cevaplayarak dünya birincisi oldu 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin atıldığı yarışmada dünya birincisi olan Akkuş’un hedefinde diş doktoru olmak var
YEREL HABERLER 11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi ...
Bebeğinin maması biten kadının yardımına jandarma koştu
YEREL HABERLER Bebeğinin maması biten kadının yardımına jandarma ...
Osmaniye’de gözaltına alınan 148 kişiden 24’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de gözaltına alınan 148 kişiden 24’ü ...
Osmaniyeli judocular Diyarbakır'dan madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Osmaniyeli judocular Diyarbakır'dan madalyalarla ...
Osmaniye’de kumar operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye’de kumar operasyonu: 4 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.