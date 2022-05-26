Osmaniye'de orman yangını Yangın büyümeden kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıklıkaş Köyü, Buğdaycık Göletinin bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına orman işletme müdürlüğü ekipleri, Bahçe ve Hasanbeyli itfaiye ekipleri ile orman işçileri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.