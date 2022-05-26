Osmaniye'de orman yangını Yangın büyümeden kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıklıkaş Köyü, Buğdaycık Göletinin bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına orman işletme müdürlüğü ekipleri, Bahçe ve Hasanbeyli itfaiye ekipleri ile orman işçileri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.