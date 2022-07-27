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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de (2)

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de (2)


KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİ
Osmaniye´de bir dizi programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ), 'Mavi Vatan Kıbrıs-Kıbrıs Adası´nın Jeopolitik Önemi ve Kıbrıs Türk´ünün Varoluş Mücadelesi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 15 Temmuz Şehitleri Amfisi'ndeki programa, Tatar´ın yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı 2526'ncı Dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar´a fahri doktora unvanının verilmesiyle ilgili senato kararını okudu. Rektör Turgay Uzun, fahri doktora unvanı verilen Cumhurbaşkanı Tatar´a, cübbesini giydirerek diplomasını takdim etti.
KIBRIS MÜCADELESİ BİR TÜRKLÜK MÜCADELESİDİR
Kıbrıs'ın bir Türklük mücadelesi olduğunu vurgulayan Tatar, "1571´de 80 bin şehit vererek fethettiğimiz Kıbrıs'ı biz Venediklilerden aldık. Kıbrıs fetih edildikten sonra 300 yıldan fazla yani üç asırdan fazla bizlerin ataları tarafından yönetilmiş. Bizler 1571´de buralardan, Karaman'dan, Konya ovalarından, o zamanlar Karamanoğlu bölgesine ait olan Osmaniye´den de insanlarımızın Kıbrıs'a yerleşmesi ve orada çoğalması ile Kıbrıs Türk halkı, halk olarak Kıbrıs'taki hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin, hürriyetimizin bir bakıma temelini atmış oluyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Rektör Turgay Uzun tarafından, günün anısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar´a Ay Yıldız işlemeli plaket takdim edildi. Program, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve protokol üyelerinin birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-07-27 20:03:30

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