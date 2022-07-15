Osmanlı Devleti kuruluş dönemi savaşları ve yılları 0:00 / 0:00

Sadece Türk tarihi değil; Dünya tarihinde de çok önemli bir yerde duran, Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde kaç tane savaş yapmıştır? İşte, tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları

Devletin kurulduğu tarih olan 1299 ile 1453 İstanbul’un fethine kadar olan dönemde gerçekleşen, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi savaşları kronolojik sırayla şu şekilde listelenebilir:

Koyunhisar Savaşı (1302)

Koyunhisar ya da bir diğer adıyla Bafeus Muharebesi; 1302 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin kazandığı bu savaşın neticesinde, Kite Kalesi fethedilmiş ve Bursa üç taraftan çevrilmiştir.

Dimbos Savaşı (1303)

Koyunhisar Savaşı sonrası; Bizans üzerine gerçekleştirilen Türk akınlarının artması üzerine bu duruma bir son vermek isteyen Bizans imparatoru II. Andronikos, Osmanlı Devleti’ne saldırmaya karar verir. Yenişehir yakınlarında, 1303 yılında gerçekleşen Dimbos Savaşı, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sona ermiştir.

Maltepe Savaşı (1329)

Maltepe Savaşı ya da Pelekanon Muharebesi; 1329 yılında Orhan Gazi komutasındaki Osmanlı ordularıyla III. Andronikos önderliğindeki Bizans birlikleri arasında gerçekleşmiştir. Bizans İmparatorluğu; Osmanlı Devleti’nin İznik’i kuşatma altında tutması sebebiyle harekete geçmiş ve iki ordu Eskihisar yakınlarında karşı karşıya gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından, Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlanmış ve 1331 yılında da İznik fethedilmiştir.

Sazlıdere Savaşı (1361)

Sazlıdere Savaşı 1361 tarihinde, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans ve Bulgar ittifakı ile I. Murad komutasındaki Osmanlılar arasında yapılmıştır. Gerçekleşen savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve sonucunda Edirne fethedilmiştir. Filibe ve Gümülcine’nin de Osmanlı topraklarına katılmasıyla, Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa ve Balkanlar ile kara bağlantısı kesilmiştir.

1361 yılında Sazlıdere Savaşı sonucu fethedilen Edirne başkent yapılmış ve şehrin bu statüsü, 1453 İstanbul’un fethine kadar sürmüştür.

Sırpsındığı Savaşı (1364)

1361 yılında Edirne’nin fethedilmesi üzerine İstanbul’dan Avrupa’ya olan yol kesilmişti ve bölge hızlı bir şekilde Türkleştirilmekteydi. Bu durumdan rahatsız olan Bulgar ve Sırp’lar Papa V. Urban’a başvurarak Osmanlı Devleti’ni bu bölgeden çıkarmak için bir ittifak kurmasını talep ettiler. Bu talep üzerine Papa’nın da çabalarıyla Sırp ve Bulgarlara; Eflak, Bosna ve Macar krallıklarının da eklenmesiyle bir Haçlı İttifakı oluşturuldu.

Oluşturulan Haçlıların Edirne üzerine harekete geçmesi üzerine, Osmanlı Devleti ile Haçlılar 1364 senesinde Sırpsındığı Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Osmanlı Devleti’nin kazandığı savaşın sonucunda, Edirne ve Batı Trakya’nın güvenliği sağlanmış ve bölgedeki Macar üstünlüğü sona erdirilmiştir.

Çirmen Savaşı (1371)

1371 yılında gerçekleşen Çirmen Savaşı; Sırplar ile Osmanlı Devleti arasında, Meriç Nehri kıyısındaki Çirmen mevkiinde gerçekleşmiş bir savaştır. Osmanlı Devleti’nin zaferiyle neticelenen bu savaşla, Makedonya yolu Osmanlı Devleti’ne açılmış; bölgedeki Sırp ve Bulgar Prenslikleri de, Osmanlı hâkimiyetini tanımak zorunda kalmışlardır.

Ploşnik Muharebesi (1386)

1386 yılında, Osmanlı Devleti ile Lazar Hrebelyanoviç komutasındaki Sırp – Boşnak ittifakını karşı karşıya getiren Ploşnik Muharebesi’nde Osmanlı Devleti mağlup olmuştur. Alınan bu savaş mağlubiyeti, bölgedeki ilerleyişi 1389 I. Kosova Savaşı’na kadar yavaşlatmıştır.

Ayrıca, Ploşnik Muharebesi’nde alınan bu mağlubiyet; Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi savaşları arasında, ilk ciddi Osmanlı yenilgisi olarak dikkat çekmektedir.

Bileca Muharebesi (1388)

Osmanlı Devleti ile Bosna Krallığı’nı 1388’de karşı karşıya getiren Bileca Muharebesi; Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmış ve Bosna’nın Osmanlılar tarafından fethedilmesini geciktirmiştir.

1. Kosova Savaşı (1389)

Ploşnik Muharebesi’nde Osmanlı Devleti’nin yenilgiye uğratılması, Balkan uluslarının umutlanmasına neden olmuş ve Türkleri Balkanlar’dan çıkarmak amacıyla bir ittifak oluşturulmasını sağlamıştı.

Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Leh, Hırvat, Macar ve Çeklerin başı çektiği büyük bir Haçlı ittifakı ile I. Murad komutasındaki Osmanlı ordusu Kosova Ovası’nda karşı karşıya geldiler. 1389 yılında gerçekleşen I. Kosova Savaşı, Osmanlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu savaşta kazanılan zaferle birlikte, Sırplar Osmanlı hâkimiyetini yeniden tanımak zorunda kaldılar ve Balkanlar’da Osmanlılara karşı koyabilecek herhangi bir askeri güç kalmadı. Balkanların Türk egemenliğine geçtiğini kabul ettiren bir savaş olmasından dolayı I. Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi savaşları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Ayrıca bu savaşın sonunda I. Murad; bir Sırp soylusu olan Milos Obiliç tarafından bıçaklanarak şehit edilmiştir.

Niğbolu Savaşı (1395)

1394 yılında Niğbolu, Yıldırım Bayezid tarafından fethedilmiş ve Osmanlı Devleti ile Macarlar sınır komşusu haline gelmişti. Avrupa’da büyük bir panikle karşılanan bu duruma bir de Yıldırım’ın İstanbul’u kuşatmış olması eklenince Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı birliği oluşturulması gerekli hale gelmişti.

Bulgar, Macar, Fransız, Kutsal Roma Germen, Venedik ve Ceneviz askerlerinden oluşan Haçlı ittifakı ile Osmanlı Devleti, 25 Eylül 1396 günü Niğbolu önlerinde karşı karşıya geldiler.

Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanan Niğbolu Savaşı’yla; birçok Avrupalı asilzade esir alınmış, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki konumu güçlenmiş ve Macarlar için Osmanlı tehdidi daha belirgin bir hale gelmiştir.

Ankara Savaşı (1402)

1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı; Timur ile Osmanlı Devleti’ni, Ankara’nın Çubuk Ovası’nda karşı karşıya getirmiştir. İki devletin de Anadolu üzerine hâkimiyet kurma iddiası, Osmanlı Devleti tarafından ortadan kaldırılan Anadolu beyliklerinin de Timur’u kışkırtmaları, iki devlet arasındaki savaşı kaçınılmaz kılmaktaydı. İki ordu Ankara’nın Çubuk Ovası’nda 1402 yılında karşılaştılar ve Osmanlı Devleti Ankara Savaşı’ndan mağlup olarak ayrılan taraf oldu.

Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde Ankara Savaşı; Osmanlı Devleti kuruluş dönemi savaşları arasında önemli yeri olan bir savaştır. Bu savaşın sonunda Yıldırım Bayezid Timur’a esir düşmüş, Anadolu’daki siyasi birlik bozulmuş ve Osmanlı Devleti, 13 yıl sürecek olan Fetret Devri’ne girmiştir.

Varna Savaşı (1444)

1444 yılında gerçekleşen Varna Savaşı; II. Murad önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Papalığın çabalarıyla birleşen Balkan milletlerinin oluşturduğu Haçlı orduları arasında yapılmıştır. Bulgaristan’ın Varna şehri yakınlarında yapılan savaş, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

Kazanılan bu zaferle Mora ve Bulgaristan Osmanlılara bağlanmış ve Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki otoritesi sağlamlaşmıştır.

2. Kosova Savaşı (1448)

1448 yılında yapılan II. Kosova Savaşı; II. Murad komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar, Eflak, Boğdan ve Polonya krallıklarından oluşan Haçlı orduları arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin kazandığı büyük bir zaferle sonlanan II. Kosova Savaşı sonrası; Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki varlığı kesinlik kazanmış ve Türklerin Balkanlar’dan atılamayacağı görüşü, Avrupalılar tarafından kabul edilmiştir. Bu özelliğiyle II. Kosova Savaşı; Osmanlı Devleti kuruluş dönemi savaşları arasında kendine önemli bir yer edinmiştir.