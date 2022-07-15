Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları ve hayatları 0:00 / 0:00

Oğuzların Kayı boyuna mensup olan ve tarihe iz bırakan büyük bir devlet kurmayı başarmış kuruluş dönemi Osmanlı padişahları isimleri nelerdir? Osmanlı Devleti kuruluş dönemi ve padişahları hakkındaki merak edilen tüm sorulara yanıtlar aradığımız yazımızın devamında, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları İcraatları başlığı altında; sırasıyla Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları ve dönemlerinde gerçekleşen önemli olayları da bulabileceğiniz yazımızı siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık.

İşte, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları hakkında tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

Osman Gazi (1299 – 1326)

Orhan Gazi (1326 – 1362)

1. Murad (1362 – 1389)

1. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

1. Mehmed – Çelebi Mehmed (1413 – 1421)

2. Murad ( 1421 – 1451)

Osman Gazi (1299 – 1326)

Devletin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi döneminin önemli gelişmeleri şu şekildedir.

1284 yılında Kulacahisar, 1288’de Karacahisar, 1298’de ise Bilecik’i fethetmiştir.

1299 yılında Osmanlı Devleti’ni kurarak; Söğüt’ü başkent ilan etmiştir.

1302 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans arasında Koyunhisar Savaşı gerçekleşmiş ve Bizans Devleti’ni mağlup etmiştir. Ayrıca bu savaş Bizans İmparatorluğu ile yapılan ilk savaş olmasından dolayı büyük bir öneme sahiptir.

Mudanya, Geyve ve Harmankaya fethedilmiştir.

Osman Gazi döneminde devletin toprakları, Bizans sınırına doğru genişlemiştir.

Orhan Gazi (1326 – 1362)

1281 yılında dünyaya gelmiştir.

Kendisine; Şücaeedin, Seyfeddin ve İhtiyareddin unvanları verilmiştir.

Babasının ölümü üzerine tahta geçen Orhan Gazi; 1326 yılında Bursa’yı fethetmiştir.

1329 Maltepe Savaşı’nda Bizans İmparatorluğu mağlup edilmiş ve Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlanmıştır.

1331 yılında İznik, 1337’de ise İzmit fethedilmiştir.

1345 yılında Karesioğulları Beyliği, Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Yaya ve Müsellem orduları kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nde ilk kez; vezir, kadı ve subaşı atamaları yapılmıştır.

Divan Örgütü kurulmuştur.

Vakıf sistemi oluşturulmuştur.

1327 yılında ilk kez gümüş akçe bastırılmıştır.

1. Murad (1362 – 1389)

1326 yılında doğmuştur.

Hükümdar ve bey anlamlarına gelen Hüdavendigar unvanını kullanmıştır.

Osmanlı tarihinde ilk kez sultan unvanını kullanmıştır.

Batılı kaynaklar kendisinden ‘’Amoruad I’’ olarak bahsetmektedir.

1364 yılında, Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan Sazlıdere Savaşı sonucunda Edirne fethedilmiş ve şehir, devletin yeni başkenti yapılmıştır.

Papalığın yüksek çabalarıyla oluşturan Haçlılar ile 1364 yılında gerçekleşen Sırpsındığı Savaşı’nda karşı karşıya gelmiştir. Bu savaşta kazanılan galibiyetle, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilerleyişi hızlanmıştır.

1367 yılında yapılan Çirmen Savaşı’nda Haçlı ordularını bir kez daha mağlup ederek, Rumeli’deki Osmanlı otoritesini arttırmıştır.

Çeyiz yoluyla, Germiyanoğulları’ndan Kütahya ve Simav’ı almıştır.

Akşehir, Beyşehir ve Isparta’yı Hamitoğulları’ndan para karşılığı alarak, devletin Anadolu’daki sınırlarını genişletmiştir.

1389 tarihinde bir kez daha oluşturulan Haçlılar ile Osmanlı Devleti; I. Kosova Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Yapılan savaş Osmanlı Devleti tarafından kazanıldı fakat I. Murad savaşın sonunda gerçekleşen bir suikast sonucu şehit düştü ve yerine oğlu I. Bayezid geçti.

1. Bayezid (1389 – 1402)

1354 yılında, Edirne’de dünyaya gelmiştir.

Kosova Savaşı’nda göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık sebebiyle kendisine Yıldırım unvanı verilmiştir.

1390 yılında gerçekleştirmiş olduğu Anadolu Seferi ile Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları ve Hamitoğulları’nı ortadan kaldırarak Osmanlı sınırlarını genişletti.

1394 yılında Teselya ve Arnavutluk’a kadar ilerledi.

1396 yılında Rumeli’deki Osmanlı ilerleyişini durdurmak isteyen Haçlı birliğiyle Osmanlı Devleti, Niğbolu Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı ve Haçlı ordusu tamamen dağılmak zorunda kaldı.

Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul iki kez kuşatılmış fakat bu kuşatmalar fetihle sonuçlanmamıştır.

Timur’un Anadolu içlerine doğru ilerlemesi ve Osmanlılara ait olan Sivas’ı alması iki orduyu 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı’nda karşı karşıya getirdi. Gerçekleşen savaşta Osmanlı Devleti mağlup oldu ve Yıldırım Bayezid Timur’a esir düştü.

Ankara Savaşı sonrası Anadolu’da bozulan siyasi birlikle beraber, beylikler dönemi yeniden başladı. Osmanlı Devleti ise 1402 – 1413 yılları arasında süren taht kavgalarıyla Fetret Devri’ne girdi.

1. Mehmed – Çelebi Mehmed (1413 – 1421)

1383 yılında, Bursa’da doğmuştur.

Arap kaynakları kendisinden Kirişçi olarak söz etmektedir. Bu lakap; genç efendi anlamına gelen ve yunanca bir kelime olan Kyrtzes’den gelmektedir.

Hükümdarlığından önce, Amasya sancak beyi olarak görev yapmıştır.

Saruhanoğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti topraklarına katmıştır.

Menteşe ve Aydınoğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır.

Karamanoğulları üzerine yürüyerek Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir’i ele geçirmiştir.

1419 yılında da Cenevizlilerden Samsun’u almıştır.

1420 yılında gerçekleşen, Şeyh Bedrettin ve Düzmece Mustafa İsyanını bastırmıştır.

2. Murad (1421 – 1451)