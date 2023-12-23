Türkiye'nin Osmanlı döneminden kalma en küçük ibadethanelerinden olan Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hacı Muratlar Mescidi'nin, yanındaki anıt ağaçla geleceğe taşınması için başlatılan restorasyon çalışmasının sonuna gelindi.

AYNI ANDA EN FAZLA 20 KİŞİ İBADET EDEBİLİYOR

Fevziye köyünde 1908 yılında yapılan, 4,5 metre eninde, 6 metre boyundaki son dönem Osmanlı mimarisi örneği mescitte aynı anda en fazla 20 kişi ibadet edebiliyor.

Bağdadi mimari tekniğiyle inşa edilen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tarihi eser olarak tescillenen 115 yıllık ibadethanenin gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla İl Özel İdaresince restorasyona alındı. Son çalışmaların sürdüğü mescit, gelecek ay tekrar ibadete açılacak.

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İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, kurum olarak çok önemsedikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tescili bir proje olmasından dolayı yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık proje için hızla çalışmaya başladıklarını belirten Yılmaz, "Allah nasip ederse ocak ayında açılışımızı gerçekleştirerek, kültür varlığı olarak ülkemize kazandıracağız. Mescidimizin yanındaki ağacımızın tescili için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunduk. Tescile değer bir ağaç olduğuna yönelik geri dönüş yapıldı. Şu an tescil aşaması devam ediyor" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de İl Özel İdaresi olarak Yalova'daki somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, eserlerin tespit, tescil ve restorasyon süreçlerini takip ettiklerini anlattı.

Hacı Muratlar Mescidi'nin çok önem verdikleri tarihi, kültürel bir miras olduğunu vurgulayan Soygüzel, "Mescidin önce tescilini yaptırdık, şimdi de restorasyonunu yaptırıyoruz" dedi.

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Soygüzel, anıt ağaç niteliğindeki meşenin gölgelediği mescidi gelecek nesillere miras olarak bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.