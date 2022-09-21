ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI NEDİR?

Astım tedavisinde kullanılır.

Eklem ağrıları ve romatizmaya karşı olumlu etkileri vardır.

Kabızlığı yok eder.

Depresyon hislerini azaltır.

Uykusuzluğa karşı olumlu etkileri gözlemlenmiştir.

Antienflamatuar özelliğiyle iltihap tedavisine destektir.

Saç dökülmesini engeller ve gür saç oluşumuna olumlu etkisi vardır.

Kilo vermeye destektir.

Kalp hastalıklarına yol açan homosistein oranını düşürür.

Grip gibi solunum yolu hastalıklarının yol açtığı öksürüğe iyi gelir ve bronşları temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve direnç sağlar.

İçeriğindeki bileşenleriyle kanser hücrelerinin gelişmini önler.

Cildin daha sıkı ve daha parlak görünmesini sağlar. Ayrıca yaygın olarak kullanılan çörek otu ayaklardaki mantarı yok eder.

Cilt lekelerini ve güneş yanıklarını iyileştirici özellik gösterir.

**Bu tür baharatlar alerjik reaksiyona sebep olabilir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**