Osmanlı mirası Gelemiç Mahallesi 7 asırlık mimari dokusunu koruyor

Gelemiç'in simgesi haline gelen kerpiç yapıların yıllardır ayakta durduğunu ve dayanıklı olduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Eski ustalar, toprakla samanı karıştırıp, mayalayıp kalıba dökmüş, bekletip kuruttuktan sonra oluşan kerpiçlerle bina yapmış. Bu binaların yazın serin, kışın sıcak olması, ahşap olması, sağlık yönünden çok iyi. Şu an bunları yapan, bunlarla ilgilenen ustalar yok. Halen bu evlerde yaşam var. Çocukluğumu burada geçirdim, kerpiç evde büyüdüm. Ben, 2008'de Bursa'dan geldim ve betonarme ev yaptım. Akşama kadar çalışıp dinlenmek için eve gittiğimde ahşap kerpiç evde kaldığımda sabahları daha dinç kalkıyordum, betonarmede böyle bir şey yok."