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Osmanlı sarayının sabunlarını üreten hamam restore edildi

İzmir'in Urla ilçesindeki tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı, restore edildi. Urla Belediye Başkanı CHP'li Sibel Uyar, salnamelerde (yıllık), Osmanlı döneminde saraya giden sabunların, bu hamamda üretildiğinin yazdığını belirterek, "Urla'nın öz kültüründe sabun üreticiliği var. Biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Sahip olduğumuz değerleri biraz daha ön plana çıkarmak istiyoruz" dedi

29.10.2018 - 10:09 | Güncelleme: DHA

Kentin tarihi dokusuyla dikkat çelen ilçesi Urla'da, Osmanlı dönemi eserlerinden Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Urla Belediyesi'nin ortak çalışmasının ardından restore edildi.

DHA'nın haberine göre Osmanlı salnamelerinde, saraya gönderilen sabunların bu hamamda üretildiğine dair bilgiler var. Urla Belediyesi de önemli bir tarihi geçmişe sahip olan hamamı, Hamam ve Sabun Müzesi'ne dönüştürme kararı aldı. Türkiye'de benzeri olmayan en büyük Hamam Müzesi olması için çalışma başlattıklarını söyleyen Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, bu projede iddialı olduklarını belirtti. İlçede sabun yapımı kültürünün geçmişe dayandığını, hala birçok vatandaşın kendi sabunlarını ürettiğini ifade eden Uyar, "Salnamelerde, Osmanlı döneminde sarayın sabunlarının Urla'dan gittiği yönünde bilgilerin yer aldığı ifade ediliyor. Aslına bakarsanız Urla'nın öz kültüründe var. Biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Sahip olduğumuz değerleri biraz daha ön plana çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

'ESKİ HAMAM KÜLTÜRÜNÜ ANLATACAĞIZ'

Hamam ve Sabun Müzesi'nin Türkiye çapında iddialı bir çalışma olacağını belirten Sibel Uyar, hamamın hem kadın, hem erkekler bölümü ile birlikte değerlendirileceğini söyledi. Uyar, "İnsanlar müzeye girdiğinde, sanki gerçekten hamamda geziyorlarmış gibi hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Günümüz koşullarının bütün imkanlarından faydalanarak eski hamam kültürünü anlatacağız. Bütün o eski figürleri canlandıracağız. Aynı zamanda bizim geleneksel el sanatlarını da atölye çalışmaları şeklinde değerlendireceğimiz alanlar olacak. Eski sanatkarlar burada kendi işlerini icra edecek ve o işler yapılırken de vatandaş görecek. Sabun yapımı olacak. Bakır işlemeciliği, ahşam oyma atölyesi bulunacak. Bütün bunları satın alabileceğiniz butik dükkanlar olacak. Yine gelen konukları ağırlamak için kafeterya hizmeti verilecek. Bütün bunları yaparken de kadınların hayatın her alanında olmasını istiyoruz. Kazan kazan ilkesi ile birlikte kadınların burada çalışıp üretebilecekleri alanlar yaratacağız" diye konuştu.

'URLA'YI ÖN PLANA ÇIKARACAK'

İnsanların Urla'ya geldiklerinde güzel bir müze ile karşılaşacaklarını ifade eden Başkan Sibel Uyar, sabun yapılırken müzeye gelenlerin bunu göreceğini, isterlerse bu çalışmalara katılabileceklerini ve yaptıkları sabunları da götürebileceklerini vurguladı. Uyar, şunları söyledi:

"İnteraktif bir müzecilik anlayışı olacak. Çok önemsediğimiz bir çalışma. Bu yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Yapex Fuarı'na Urla Belediyesi 'Hamam' konsepti ile katılacak. Bu projenin Urla'yı ön plana çıkaracağını düşünüyoruz. İlçemizde gizli saklı çok hazine var. Bu hamam da hazinelerden biri. İnanıyorum ki bir çok insan gelip, bu hazinenin kapısını açmak isteyecek."

Hamam ve Sabun Müzesi, tüm çalışmalar bittikten sonra hizmete açılacak.

 

 

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