TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmaları, bu akşam oynanan iki mücadeleyle birlikte sona erdi ve küme düşen son takım Osmanlıspor oldu. Haftaya 27 puanla 16. sırada giren ve kümede kalması için 30 puanlı Boluspor'un kaybetmesi gereken Osmanlıspor, Balıkesirspor'u 4-3 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

Eskişehirspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Boluspor, puanını 33'e yükselterek kümede kalmayı başardı. 30 puanda kalan Osmanlıspor ise bir alt lige düştü.

Geçen sezon 1. Lig'de play-off oynayan Osmanlıspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.