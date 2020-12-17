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ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı - Tıkla, öğren - 2020 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Açıklandı mı

Yurt genelinde binlerce katılımcının merakla beklediği 2020 EKPSS sonuçları erişime açıldı. İşte ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı! Peki 2020 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte son durum...

ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı - Tıkla, öğren - 2020 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Açıklandı mı

EKPSS sonuçları açıklandı! Bugün itibarıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2020 sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı...

2020 EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

EKPSS 2020 sonuçları ÖSYM tarafından "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" açıklamasıyla duyuruldu.

2020 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2020 ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2020 EKPSS tercih takvimi henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikt tercihlerin takvimi belli olacak. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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