EKPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." denildi. İşte ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ekranı...

ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmiştir." denildi.