2019 KPSS için son günler. Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (2019-KPSS) , sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için uygulanacak. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorunda olacak. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak?

KPSS SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

KPSS, 14 Temmuz 2019, 20 Temmuz 2019 ve 21 Temmuz 2019 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT),MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

A Grubu Kadrolar;

Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar;

Kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine

atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

20 Temmuz 2019 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Kamu Yönetimi Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

20 Temmuz 2019 tarihinde Öğleden Sonra Oturumuna katılacak adaylar, saat 14.45’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak Hukuk Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra Hukuk Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve İktisat Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra İktisat Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak Maliye Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

21 Temmuz 2019 tarihinde Sabah Oturumuna katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu adaylara bu oturumdaki tüm testler için cevap alanı bulunan cevap kâğıdı verildikten sonra ilk olarak İşletme Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra İşletme Testinin soru kitapçığı adaylardan toplanacak ve Muhasebe Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra Muhasebe Testinin soru kitapçığı toplanacak ve son olarak İstatistik Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir.

20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak alan sınavları oturumlarında her test için ayrı bir soru kitapçığı, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçığının “soru kitapçık numarasını” cevap kâğıdının ilgili alanına kodlayacaktır. Her test için tanınan cevaplama süresi, ilgili testin soru kitapçığı dağıtılıp salon başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanacak bir sonraki teste ait soru kitapçıkları adaylara dağıtılacaktır. Bu sınav evrakı toplama ve dağıtım işlemleri sırasında adayların sınav salonundan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan bir aday tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.