Yeni yılın eğitim ve kariyer hedeflerine ışık tutacak sınav takvimi açıklandı. ÖSYM'nin duyurduğu 2025 sınav takvimi, YKS'den KPSS'ye, ALES'ten DGS ve MSÜ'ye kadar pek çok sınavın tarihlerini netleştirdi. Adayların başarılı bir sınav süreci geçirmesi için başvuru ve hazırlık takvimine sadık kalmaları kritik bir öneme sahip. Adaylar için geri sayım başlarken, hazırlık sürecinde doğru planlama yapmanın önemine dikkat çekiliyor. İşte detaylar...