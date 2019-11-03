ÖSYM tarafından uygulanması kararı alınan YÖKDİL, 41 ildeki 47 sınav merkezinde uygulandı.

Saat 10.15'te başlayan, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınav için adaylara 180 dakika süre verildi. Peki YÖKDİL sınav soru ve cevapları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YÖKDİL sınavına dair detaylar...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL sonuçları 28 Kasım'da açıklanacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ardından öğrenciler sınav soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 2019 YÖKDİL sınav soru ve cevapları henüz açıklanmadı.