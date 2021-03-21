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ÖSYM TUS soruları ekranı: TUS ve STS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı

ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları dün yapılmıştı. ÖSYM TUS ve STS sınavı sorularını ve cevaplarını yayınladı

ÖSYM TUS soruları ekranı: TUS ve STS sınavı soruları ve cevapları yayınlandı

ÖSYM, sınavlarda Kovid-19 salgınına karşı tedbir aldı. 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavlarında adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi. 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

TUS VE STS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

21 Mart 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u adayların erişimine açıldı

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

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