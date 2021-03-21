ÖSYM, sınavlarda Kovid-19 salgınına karşı tedbir aldı. 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavlarında adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi. 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

TUS VE STS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

21 Mart 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u adayların erişimine açıldı

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.