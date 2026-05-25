ÖSYM YKS 2026: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Milyonlarca adayın üniversite hayalini gerçekleştirmek için katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Hazırlık sürecinin son aşamasına gelen öğrenciler, sınava bir aydan az bir süre kala "YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih ise merakla bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde.
2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, düzenlediği merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır.
Bu kapsamda, YKS’nin 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında açıklanması öngörülmektedir.
2026 YKS (TYT, AYT, YDT) SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, bu yıl üniversiteye giriş sınavı haziran ayında gerçekleştirilecek.
1. Oturum – TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum – AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum – YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45