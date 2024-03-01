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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Öteki’ 8 Mart’ta ilk kez Ankara’da

        ‘Öteki’ 8 Mart’ta ilk kez Ankara’da

        Emin Alper'in Dostoyevski'nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu 'Öteki' 8 Mart'ta ilk kez Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 00:10 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:10
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        'Öteki' 8 Mart'ta ilk kez Ankara'da
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        Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı kadrosunda buluşturan, Emin Alper'in Dostoyevski’nin zamansız eserini sahneye taşıdığı ‘Öteki’ 8 Mart’ta ilk kez Ankara’da sahnelenecek. İstanbul’daki temsilleri de kapalı gişe devam eden, güçlü bir kara komedi sunan oyun ilk kez 8 Mart’ta Ankara’da MEB Şura’da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

        Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren ‘Öteki’, özgün uyarlaması ve farklı sahne deneyimiyle prömiyerinden itibaren seyirciden büyük beğeni topluyor. İstanbul’da 29 Şubat ve 29 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da, 16 Mart’ta iki temsille Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 18 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, 27 Mart’ta ise ENKA Oditoryumu’nda sahnelenecek oyun Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapımprodüksiyonuyla tiyatroseverlerle buluşuyor.

        Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız sorusunu sorduran oyun sezon boyunca farklı mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.

        Farklı uyarlaması ve sahne deneyimi ile izleyenlere çarpıcı bir kara komedi sunan oyunun biletleri satışta!

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        #Öteki
        #Emin Alper
        #tiyatro
        #ankara
        #Dostoyevski
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