Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan kopan baca kapağı düşen ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden 37 yaşındaki hemşire Hanım Kaya Orakcı, memleketi Hakkari'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunun kenarında başına baca kapağı düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan hemşire, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.
Tatilini eşi ve 2 çocuğuyla Alanya'da geçiren 37 yaşındaki hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı.
Kapak, yaklaşık 20 metreden Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü. Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Hanım Kaya Orakçı, 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Orakçı'nın cenazesi, Alanya'dan uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Hakkari'ye getirildi.
Orakçı'nın cenazesi, Merzan Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.