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        Haberler Gündem Güncel Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda | Son dakika haberleri

        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenirken üzerine çatıdan kopan baca kapağı düşen ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybeden 37 yaşındaki hemşire Hanım Kaya Orakcı, memleketi Hakkari'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:48
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunun kenarında başına baca kapağı düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan hemşire, yaşam mücadelesini kaybetti.

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        Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.

        Tatilini eşi ve 2 çocuğuyla Alanya'da geçiren 37 yaşındaki hemşire Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdan 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı.

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        Kapak, yaklaşık 20 metreden Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü. Başına ve beline isabet eden baca kapağından yaralanan Orakcı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

         

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        Burada tedaviye alınan Hanım Kaya Orakçı, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

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        Orakçı'nın cenazesi, Alanya'dan uçakla Van'a, oradan da kara yoluyla Hakkari'ye getirildi.

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        Orakçı'nın cenazesi, Merzan Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

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        Cenazeye Ak Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, yakınları ve sağlık çalışanları da katıldı.

        #Antalya Alanya
        #Şezlong
        #bacağı kapağı faciası
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