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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otel odasında sır ölüm! | Son dakika haberleri

        Otel odasında sır ölüm!

        İstanbul Fatih'te ailesiyle tartışma yaşadığı iddia edilen 26 yaşındaki Neslişah Şentürk gece saatlerinde gittiği otel odasında ölü bulundu. Genç kızın odasından gelen sesler üzerine odaya giden otel görevlileri Şentürk'ün cansı bedeniyle karşılaştı. Genç kızın cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilirken ölüm nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak

        Giriş: 19.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:00
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        Otel odasında sır ölüm!
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        Olay geçtiğimiz hafta sonu Fatih’te bir otelde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, otele gece geç saatlerde gelen 26 yaşındaki Neslişah Şentürk adlı genç kız tuttuğu odasına çıktı.

        RESEPSİYONA BİLDİRİLDİ

        Bir süre sonra da yan odalarda kalan diğer misafirler tarafından genç kızın odasından bazı sesler duyuldu. Bunun üzerine diğer odalarda kalan misafirlerden resepsiyona, odada yaşanan seslerle ilgili bilgi verildi.

        ÖLÜ BULUNDU

        Odaya çıkan resepsiyon görevlileri, önce kapıyı çaldı. Genç kızın cevap vermemesi üzerine odaya girildi. Odaya giren görevliler genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine hemen polis ekipleri çağrıldı.

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        GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde genç kızın odasına girmeden önce telefonla birileriyle tartışıyor gibi konuştuğu görüldü. Odasına giren genç kız bir süre sonra hayatını kaybetti.

        AİLESİYLE TARTIŞMA YAŞADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

        Yapılan incelemelerde genç kızın olay günü ailesiyle bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Otel odasına girmeden koridorda kimle ne tartıştı bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Otel odasında bulunan bazı haplar da incelenmek üzere alındı. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

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        #haberler
        #Neslişah Şentürk
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