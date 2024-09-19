Otel odasında sır ölüm!

Olay geçtiğimiz hafta sonu Fatih’te bir otelde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, otele gece geç saatlerde gelen 26 yaşındaki Neslişah Şentürk adlı genç kız tuttuğu odasına çıktı.

RESEPSİYONA BİLDİRİLDİ

Bir süre sonra da yan odalarda kalan diğer misafirler tarafından genç kızın odasından bazı sesler duyuldu. Bunun üzerine diğer odalarda kalan misafirlerden resepsiyona, odada yaşanan seslerle ilgili bilgi verildi.

ÖLÜ BULUNDU Odaya çıkan resepsiyon görevlileri, önce kapıyı çaldı. Genç kızın cevap vermemesi üzerine odaya girildi. Odaya giren görevliler genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine hemen polis ekipleri çağrıldı. REKLAM

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde genç kızın odasına girmeden önce telefonla birileriyle tartışıyor gibi konuştuğu görüldü. Odasına giren genç kız bir süre sonra hayatını kaybetti.