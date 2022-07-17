Otel penceresinden para saçtı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, otel penceresinden para saçtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın otel odasında yapılan aramada sahte dolar ele geçirildi.

Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, kaldığı bir oteldeki odanın penceresinden sokağa para saçan şahıs, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

POLİS ŞAHSIN KALDIĞI OTELİ BELİRLEDİ

Şahsın sosyal medya hesabını incelemeye alan polis ekipleri, Türk Lirası, dolar ve Euro ile çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.

ODASINDAN SAHTE DOLAR ÇIKTI

Otele baskın düzenleyen polis, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.'yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Aramaların ardından emniyete götürülen şahsa, ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "parada sahtecilik" suçlarından adli işlem yapıldı.