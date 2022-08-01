Otizm Nedir, Neden Olur ve Geçici Mi? - Otizm Belirtileri ve Tedavisi

Otizm belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Uzmanlar konuyla ilgili çok fazla araştırma yapıyor olsalar bile hala çok net yanıtlara ulaşılabilmiş değildir. Ancak yapılan araştırmalar otizmin genetik unsurlardan çok fazla etkilendiğini ortaya koymaktadır. Erkek çocukları kızlarla kıyaslandığında otizme daha meyillidir. Otizmi olan çocukların yarısından fazlasında zekâ geriliği olduğu saptanmıştır. Otizmli çocukların sadece küçük bir kısmı üstün zekalıdır. Bazı çocuklarda otizmle beraber hiperaktivite/dikkat eksikliği ya da duygu durum bozukluğu da görülebilmektedir. Önemli olan tanının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedaviye başlanmasıdır. Bu içeriğimizde sizlere otizm nedir, neden olur ve geçici mi? Otizm belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte otizm ile ilgili merak edilenler…

Otizm Nedir

Otizm nedir sorusu çocuklarında bazı belirtiler fark eden ebeveynler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Uzmanlar otizmin çoğunlukla çocukluğun ilk üç yılında ortaya çıkan ve çocuğun yaşamı boyunda süren davranışsal ve sözel iletişimi olumsuz şekilde etkileyen bir gelişim bozukluğu olduğunu dile getirmektedir. Bugün otizmin anlaşılması için kolay testler vardır ve uzmanlar tarafından tanı hızlı bir şekilde koyulabilmektedir.

Otizm Neden Olur

Otizm neden olur sorusunun uzmanlar tarafından verilmiş kesin bir yanıtı yoktur. Ancak yapılan araştırmalar otizmin genetik olma olasılığının çok yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Erkek çocuklarında kız çocuklarına kıyasla daha fazla görülmektedir. Otizmli çocukların yarısından fazlasında zeka geriliği olduğu tespit edilmiştir.

Otizm Ne Demek

Otizm ne demek diye çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Otizm bir gelişim bozukluğudur. Çoğunlukla erkek çocuklarında daha fazla görülen otizm çocuğun ilk üç yıllık döneminde kendisini davranışsal ve iletişimsel açıdan göstermektedir. Çocukların yaşıtları gibi davranış gösteremediği ve ilerleyemediği bir gelişim bozukluğudur.

Otizm Genetik mi

Otizm genetik mi sorusu üzerinde çok fazla bilimsel araştırma yapılmaktadır. Uzmanlar otizmin %90 lara varan oranlarla genetik olduğunu ifade etmektedir.

Otizm Belirtileri

Otizm belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Otizmli çocukları göz teması kuramazlar veya çok az kurarlar,

İsmiyle seslenildiğinde yanıt vermezler,

Bazı otizmli çocuklar çok haraketliyken bazıları da aşırı hareketsizdir,

Otizmli çocuklar çevrelerine karşı kayıtsızdırlar,

Dokunsal temasları sevmezler rahatsız olurlar,

Çoğunlukla geç konuşurlar ve konuşmalarında kelime tekrarları vardır,

Cansız varlıklar ile iletişimi insan iletişimine tercih ederler.

Otizm Tedavisi

Otizm tedavisi için destekleyen ve alternatif çeşitli tedaviler bulunmaktadır. Ancak bu tedavilerin hiç biri kesin çözüm odaklı değil destekleyicidir.

Otizm Testi

Aileler çocuklarında otizm olum olmadığını anlayabilmek için otizm testi yaptırabilmektedir. Altı yaşın öncesinde yapılan testler aile ve çocukla görüşülerek değerlendirilmektedir. Testin sonuçlarına göre çocukta otizm riski olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

Bebeklerde Otizm Belirtileri

Bebeklerde otizm belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;