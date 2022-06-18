Otizmli kızını her gün sırtında sınıfına taşıdı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de apartman temizliğiyle geçimlerini sağlayan Turgut ile Şükrüye Durna çifti, 14 yıl önce 2'nci çocukları Sema Durna'yı kucaklarına aldı. İlk çocuklarının herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çift, Sema 2 yaşına geldiğinde otizmli olduğunu öğrendi.

Sema, ilerleyen zamanlarda yürüme ve görme güçlüğü de çekmeye başladı. Çift de hayatlarını Sema'ya adadı. Turgut Durna, kızının eğitimi için özverili mücadeleye girişti. Durna, hem fiziksel rahatsızlığı hem de korktuğu için tek başına serviste yolculuk yapmak istemeyen, Milli İrade Ortaokulu Orta Ağır Zihinsel Şube 8'inci sınıf öğrencisi Sema'yı her sabah motosikletiyle okula götürüp, çıkışta da aldı. Durna, okul girişindeki merdivenlerden çıkarken zorluk yaşayan kızını, sırtında sınıfına kadar da taşıdı. Sema, babasının desteğiyle okulundan başarıyla mezun oldu.

'AİLELER ÇOCUKLARININ YANINDA OLSUN'

Kızı Sema'nın çok özel çocuk olduğunu belirten Turgut Durna, "Bu nedenle onunla ilgilenmem gerek. En büyük hayalim, onun iyi olması, yüzünün gülmesi. Kendimi çocuğuma adadım. Apartman temizliği yapıyorum. Kızım okuldan çıkacağı zaman işi eşime bırakıp, hemen onun yanına gidiyorum. Aileler, ne olursa olsun çocuklarının yanında olsun" dedi.

Şükrüye Durna da eşiyle kızı Sema'nın yanında olduklarını söyledi.

Sema Durna da babasının kendisinin en büyük destekçisi olduğunu dile getirerek, "Beni her gün okula götürüyor. Her türlü işimde destek veriyor. Bazen beni dışarıya yemeğe götürüyor. Bu yaptıkları beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"ÇOK ÖZVERİLİ VE FEDAKAR BİRİ"

Milli İrade Ortaokulu Müdürü Ezel Barış ise öğrencileri Sema'nın babası Turgut Durna'nın çok özverili ve fedakar biri olduğuna dikkat çekip, "Kızını her gün motosikletiyle okula getirip, sırtında sınıfa kadar taşıyor. Örnek bir baba. Kendisinin Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Filiz Özütürken de Turgut Durna'nın örnek eş ve baba olduğunu vurgulayıp, "Özel eğitimde genelde annelerle beraberiz ama Turgut bey, bu anlamda 45 yıllık çalışma hayatımda gördüğüm en fedakar baba. Keşke bütün babalar, Turgut bey kadar çocuklarını sahiplenebilse. Baba ve annelerin kabul süreçleri çok zor. Babalar biraz daha geç kabul ediyor. Genelde annelerin yük üzerinde. Hep beraber çocuklarla ilgilenilmeli. Çok güzel şeyler oluyor sonunda. Bu ailemiz de bunun çok güzel örneği" diye konuştu.