Oto yıkamacıya kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, kapüşonlu bir saldırgan koşarak geldiği oto yıkamacıya tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıdan sonra şahıs kaçarken, bacaklarından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Müşterilerin panik yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, önceki hafta çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kapüşonlu bir şahıs, otomobille sokak üzerindeki oto yıkama dükkanının önüne geldi. Yürüyerek iş yerine giren şahıs, o esnada içeride araç temizleyen oto yıkamacıya tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırının ardından şahıs koşarak kaçarken, oto yıkamacı ise bacaklarından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.