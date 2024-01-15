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        Haberler Gündem Otobüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

        Otobüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 23:12 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:12
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        Birbirlerine girdiler: 8 yaralı
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        Selami A'nın kullandığı halk otobüsü ile Muhammed Ö. idaresindeki otomobil, Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan Ömer D, Remzi A, Khalida Z, Hazen Hicran Y. ile otomobildeki Ali Rıza A. ve Buse D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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