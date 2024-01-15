Otobüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Selami A'nın kullandığı halk otobüsü ile Muhammed Ö. idaresindeki otomobil, Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan Ömer D, Remzi A, Khalida Z, Hazen Hicran Y. ile otomobildeki Ali Rıza A. ve Buse D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.