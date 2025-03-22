Otobüs şoförü, kendisine hakaret eden yolcudan şikayetçi oldu

Kavga önceki akşam kent merkezi ile Beyciler Mahallesi arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse eşi ve oğlu ile birlikte şehir merkezinden binen bir yolcu, bir süre sonra şoförün hızlı gittiğini ileri sürüp, hakaret etmeye başladı.

Daha sonra şoförün yanındaki koltuğa oturan yolcu, "Bu arabayı yavaş sürmezsen, seni camdan atarım" diyerek tehdit etti. Tepki gösteren yolcunun oğlu, "Baba sus, korkuyorum" diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı.

Yolcu, daha sonra oğluna, "Oğlum baban gibi yetiş. Büyü bu gibilerin kafasını kır" diyerek cevap verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bir süre yolcu ile ailesi araçtan indi. Şoför yolcudan şikayetçi olurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.