Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma! İstanbul'da, otobüste bir kadının fotoğrafını çeken şüpheli, yolcular tarafından yakalandı. Yolcuların ve fotoğrafını çektiği kadınının tepkisiyle karşılaşan şüpheli, önce "Sileceğim, özür diliyorum" dedi. Sonra "Böyle giyinmenizi kınıyorum" diye kendisini savundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.08.2023 - 14:30 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:34 facebook

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