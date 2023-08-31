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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma! - Güncel haberler

        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!

        İstanbul'da, otobüste bir kadının fotoğrafını çeken şüpheli, yolcular tarafından yakalandı. Yolcuların ve fotoğrafını çektiği kadınının tepkisiyle karşılaşan şüpheli, önce "Sileceğim, özür diliyorum" dedi. Sonra "Böyle giyinmenizi kınıyorum" diye kendisini savundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:30 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:34
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        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
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        İstanbul'da olay, Ataşehir'de, Çarşamba akşamı 13 FY hat numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre bir kadının fotoğrafını çeken şüpheli, yolcuların durumu fark etmesi üzerine yakalandı.

        TELEFONUNU ALMAK İSTEDİLER

        DHA'da yer alan habere göre otobüsteki yolcular ve fotoğrafı çekilen kadın şüpheliye bağırarak, telefonunu almak istedi.

        "GÖZÜMÜZ KAYIYOR GİYMEYİN BÖYLE"

        "Fotoğrafları sileceğim özür diliyorum" diyen şüpheli ise, cep telefonunu vermek istemedi. Şüpheli, "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" diye konuştu.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. O anlar otobüs yolcularının cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #istanbul
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