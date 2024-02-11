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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüste tartıştı, iner inmez bıçaklandı! Ağır yaralanan yolcunun bıçaklandığı o anlar kamerada! - Son dakika haberleri

        Otobüste tartıştı, iner inmez bıçaklandı! Ağır yaralanan yolcunun bıçaklandığı o anlar kamerada!

        Ankara Mamak'ta 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde başlayan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü! Ağır yaralanan yolcunun saldırıya uğradığı o anlar kameraya böyle yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:19 Güncelleme: 11.02.2024 - 10:19
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        Otobüste tartıştı, iner inmez bıçaklandı!
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        Ankara'nın Mamak ilçesinde B.A. (45), belediye otobüsünde tartıştığı kişi tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi, B.A.'yı defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

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        B.A. kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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