Otomobil bahçe duvarına çaptı: Baba ve kızı yaralandı
Bolu'da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada baba ve kızı yaralandı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken feci kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bolu'nun Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde seyreden İlhan T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybetmesi üzerine yol kenarındaki spor salonunun bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki kızı Yasemin T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazı anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kayda alındı.