        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Adıyaman'da çimento tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 04:07 Güncelleme: 19.09.2025 - 04:11
        Otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Adıyaman-Gölbaşı karayolunda S.D. idaresindeki çimento tankeri ile ters şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Çakal köprüsü yakınlarında çarpıştı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan Abdulhamit Tabak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        650
        650

        Kazada yaralanan Furkan Karadağ ve Müslüm Polat, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Polat'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Tabak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
