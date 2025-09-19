Adıyaman'da otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda S.D. idaresindeki çimento tankeri ile ters şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Çakal köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan Abdulhamit Tabak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Furkan Karadağ ve Müslüm Polat, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Polat'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Tabak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.