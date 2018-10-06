Pendik'te Serkan D. idaresindeki otomobil, Ankara Caddesi Harmandere mevkisinde kontrolden çıkarak park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilde Hakan Y. araçta sıkıştı. Kazada, sürücü Serkan D. ve Neslihan A. da yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan Hakan Y'nin öldüğü belirlendi.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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