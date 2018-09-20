Konya’da seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.15 sıralarında Konya Ankara Karayolunun 71’inci kilometresinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; Konya’dan Cihanbeyli ilçesi istikametine seyir halinde olan Yücel Özel (55) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Necdet Ö. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole savrulurken, TIR sürücüsü durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde araç içerisindeki sürücü Yücel Özel ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Necdet Ö. ise, “Hiçbir şey fark etmedim çünkü araç çok hızlıydı” şeklinde konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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