Otomobil şarampole devrildi: 1 kadın öldü, 4 yaralı

AA

Burdurun Çavdır ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Çelik idaresindeki otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya yolu Söğüt beldesi yakınında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Hüseyin, Nesrin (46) ve Abdullah Revaha Çelik (7) ile Şahinde Aslan (84) Gölhisar ve Çavdır Belediyeleri kurtarma ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, Çavdır ve Gölhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nesrin Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Çelik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'ya götürüldü.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.