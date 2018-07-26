Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 4 kişi ise ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas’ın Gürün ilçesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine gitmekte olan A.Y yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 200 metre takla atarak duran araç hurdaya döndü. Kazayı yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri fark ederek ihbarda bulundu. Araçta bulunan A.Y., N.Y., B.Y., H.Y., Y,Y. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

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