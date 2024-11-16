Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Otomobil su kanalına devrildi; aynı aileden 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

        Zonguldak'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 00:13 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara yolu üzerinde Zonguldak istikametinin 7’nci kilometresinde meydana geldi.

        Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Uğur Gün (28) yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Gün ile eşi Aynur (34), çocukları Zeyit Çınar (10) ve Yaman Rüzgar Gün (4) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ZONGULDAK
        #zonguldak haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti
        Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası