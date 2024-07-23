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        Haberler Gündem Güncel Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:59
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        Feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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        Nizip'te Mehmet Dağ idaresindeki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Belkız Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden TIR'a arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Dağ ile aynı araçta bulunan İbrahim Dağ (50), Meryem Dağ, Yusuf Dağ, Emine Dağ, Ali Dağ ve İbrahim Dağ yaralandı.

        Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Dağ (50), yaşamını yitirdi.

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        #gaziantep
        #trafik kazası
        #ölümlü kaza
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