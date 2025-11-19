Otomobil tünel duvarına çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında, Kilimli ilçesi ile merkezi birbirine bağlayan Uzunkum Tüneli'nde meydana geldi.

Kilimli istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücü M.A. ve araçta bulunan arkadaşı N.E.D., ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Otomobilin bazı parçalarının çarpmanın etkisiyle yola dağıldığı görüldü. Yola saçılan yakıt ve yağa karşı ekipler talaş döktü. Otomobil daha sonra çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA