        Otomobilde korkunç kadın cinayeti! | Son dakika haberleri

        Otomobilde korkunç kadın cinayeti!

        İzmir'de sabah saatlerinde bir otomobilde vahşet yaşandı. Olayda iddiaya göre park halindeki araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Nazlı Yılmaz hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise aynı silahla intihara kalkıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Otomobilde korkunç kadın cinayeti!
        İzmir'de iddiaya göre park halindeki bir araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise aynı silahla intihara kalkışarak ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay, sabah saat 07.35 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilde bulunan Nazlı Yılmaz (34) tabancayla vuruldu.

        Araçta sürücü konumunda olan şüpheli O.K. (54) ise aynı silahla intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazlı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı tespit edilen şüpheli sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre, şüphelinin önce Nazlı Yılmaz'ı vurduğu ardından aynı silahla intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Hastanede tedavisi süren O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

