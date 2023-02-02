Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da otomobilde "kumar" infazı! 4 kişiye kurşun yağdırdı - En Son Haberler
ABONE OL

Antalya'da otomobilde "kumar" katliamı! Kurşun yağdırdığı 4 kişiden 3'ü öldü

Antalya'da, kumar yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma katliamla bitti. A.K.'nin tabancayla ateş ettiği muhtar Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir hayatını kaybetti, Halil Ülkü ise ağır yaralandı. Jandarma kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının öldürdüğü 3 kişiyi "Borcunuzu ödeyeceğim" diyerek olay yerine çağırdığı öğrenildi

Antalya'da otomobilde
DHA

Antalya'da, kumar yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı.

4 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRIP, KAÇTI

Galip Topdemir (Fotoğraflar: DHA)
Galip Topdemir (Fotoğraflar: DHA)

Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52) ile İbrahim Topdemir (55), oğlu Galip Topdemir (33) ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahmut Şimşek ve İbrahim Topdemir (Fotoğraflar: DHA)
Mahmut Şimşek ve İbrahim Topdemir (Fotoğraflar: DHA)

Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Zanlı A.K. (Fotoğraf: DHA)
Zanlı A.K. (Fotoğraf: DHA)

Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

BORCUMU ÖDEYECEĞİM, DİYE ÇAĞIRMIŞ

Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıktı. A.K.'nin, borcu olduğu Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'i "Borcunuzu ödeyeceğim" diyerek olay yerine çağırdığı öğrenildi. Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in, hafif ticari araçla olay yerine gelerek A.K. ile buluştuğu, çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla 3 kişiye ateş açıp, kaçtığı öğrenildi. A.K.'nin, Halil Ülkü'yü de olay yeri yakınındaki noktada ağır yaraladığı belirtildi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'in cansız bedenleri, savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023 Doğalgaz desteği Şubat ödemeleri: Doğalgaz desteği ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM Doğalgaz desteği Şubat ödemeleri!
Ankara'da kamyon minibüse çarptı: 7 yaralı
GÜNDEM Kamyon minibüse çarptı: 7 yaralı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz
GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'yi yıpratmaya dönük ...
Son dakika: İçişleri duyurdu! 30 büyükşehirde eş zamanlı toplantı - Güncel haberler
GÜNDEM İçişleri: 30 büyükşehirde eş zamanlı toplantı yapıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü - Güncel haberler
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü
Samsun'da şüpheli ölüm! Ahırda kanlar içinde ve... - En son haberler
GÜNDEM Ahırda kanlar içinde bulundu
Kocasinan Belediyesi'nden "glütensiz Kayseri mutfağı"
GÜNDEM Kocasinan Belediyesi'nden "glütensiz Kayseri mutfağı"
İlk cemre heyecanı başladı! 2023'te ilk cemre havaya ne zaman düşecek?
GÜNDEM İlk cemre heyecanı başladı!
Son dakika: Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!
GÜNDEM Televizyoncu Metin Uca, serbest bırakıldı
Son dakika: Maltepe'de korkunç kaza! Koltuk dışarı çıktı ve... - Haberler
GÜNDEM Araç bariyere saplanınca koltuk dışarı çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.