Antalya'da, kumar yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı.
4 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRIP, KAÇTI
Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52) ile İbrahim Topdemir (55), oğlu Galip Topdemir (33) ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.
BORCUMU ÖDEYECEĞİM, DİYE ÇAĞIRMIŞ
Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıktı. A.K.'nin, borcu olduğu Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'i "Borcunuzu ödeyeceğim" diyerek olay yerine çağırdığı öğrenildi. Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in, hafif ticari araçla olay yerine gelerek A.K. ile buluştuğu, çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla 3 kişiye ateş açıp, kaçtığı öğrenildi. A.K.'nin, Halil Ülkü'yü de olay yeri yakınındaki noktada ağır yaraladığı belirtildi.
Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'in cansız bedenleri, savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.
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