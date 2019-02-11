Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Doğanlı Işıklı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara’dan İstanbul İstikametine gitmekte olan Ali Çakır idaresindeki servis minibüsü Doğanlı ışıklı kavşakta aynı istikamete gitmekte olan Ömür Öztürk idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisi ile minibüs yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Lokantaya giren minibüsün sürücüsü ve yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yaralıları çıkartırken sağlık ekipleri ilk önce olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırdılar.

Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan çocuğu ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken yaralıların çıkarılmasının ardından araçlar çekilerek trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de, servis minibüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşaktan dönerek kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla gelen minibüsün çarptığı görüldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömür Öztürk'ün çocuğunu okula bırakmak için yola çıktığı öğrenilirken, yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor.