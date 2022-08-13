Otomobile çarpan hırsızın boyunu kırıldı! Bıçak ve darpla öldürüldü! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sultan E. isimli genç, tanımadığı bir evin kapısını çalarak birini arayacağını söyleyerek cep telefonu kullanmak istedi. Bu sırada evde bulunan Muhammed S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu.

TELEFONU ÇALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

İHA'da yer alan habere göre telefonu alan Sultan E. kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Muhammed S. ile evde bulunan ağabeyi İbrahim S. (26) ve baba Yusuf S. (47), kaçmaya çalışan Sultan E.’yi yakalamak için uğraştı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Burada yaşanan arbededen kaçan Sultan E., sokak içerisinde koştuğu sırada dengesini kaybederek park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştü.

FECİ BİÇİMDE DARP EDİP BIÇAKLADILAR

Arkadan gelen Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S. ise yere düşen Sultan E.’yi tekme ve yumruklarla öldüresiye darp etti. Genci dakikalarca darp eden ve karnı ile ayağından bıçaklayan şahıslar, bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan Sultan E.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Boynunda kırık oluşan ve göğüsten aşağısı felç olan Sultan E., tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan şüphelilerin Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahıslar ifadelerinin alınması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemeye çıkartılan Muhammed S. ve İbrahim S. “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AKILALMAZ CİNAYET KAMERADA

Kağıthane’de hırsızlık sonrasında yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki taraf arasında arbede yaşandığı, daha sonra bir zanlı kaçarken park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştüğü, sonrasında ise arkasından gelen şahısların dakikalarca yerde yatan şahsı darp ettiği görülüyor.