Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü: 1 ölü,1 yaralı

        Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü: 1 ölü,1 yaralı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü sürücü öldü, arkasında oturan eşi ise yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet kanala düştü: 1 ölü

        Mersin’in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü sürücü öldü, arkasında oturan eşi ise yaralandı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi 917. Sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya istikametine seyir halinde olan, Y.Ş. idaresindeki otomobil , aynı yönde ilerleyen Erdoğan Işıl yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Şanise Işıl yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından 2 yaralı da Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Erdoğan Işıl hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
