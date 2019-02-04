Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın keneviri gündeme getirmesinin ardından, Ankara Üniversitesi Eczacılık ve Ziraat Fakültelerinden bilim insanları kenevir üretiminin ülke ekonomisine yapacağı katkılara ilişkin rapor hazırladı.

"Kenevir Raporu"nda ürünün, yerli otomobilden bina yalıtımına, sağlıktan tekstile kadar birçok alanda kullanılabileceği belirtildi. Kenevir'in sanayinin birçok alanı için ham madde olarak kullanıldığı belirtilirken, ihracat potansiyelinin de bulunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, kenevirin otomotiv sektörünün yanı sıra ağaç işleme sanayisi, doğal inşaat malzemeleri üretimi, ahşap malzeme, kumaş, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, kozmetik, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi pek çok alanda kullanılabildiği bilgisi paylaşıldı.

OTOMOBİL GÖVDESİNİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR

Rapora göre otomotiv sektöründe de kullanım alanı bulunan kenevir, imalatta kullanıldığında taşıtların gövdesinin dayanaklılığı çelikten 10 kat fazla oluyor. Bu nedenle raporu hazırlayan bilim insanları, Türkiye'nin yerli otomobilinde kenevir kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.

Kenevirin, dayanıklı, ucuz ve esnek olması sebebiyle binaların yalıtımında da kullanılabildiğinin açıklandığı raporda, ana maddesi kenevir olan keten giysilerin ise hafiflikleri ve terletmemesi nedeniyle tercih edildiği kaydedildi.

HER YERDE YETİŞTİRİLEBİLİYOR

Raporda, çok az suya ihtiyaç duyan kenevirin kendisini böceklerden koruyabilen bir bitki olduğu ve bu yüzden üretiminde tarım ilacı kullanılması gerekmediği bildirildi.

Raporda yer alan tespitler dikkate alındığında, Türkiye'de tarım alanlarının yüzde 15'ine kenevir ekilmesi durumunda yılda 31.5 milyon ton biyodizel üretilebileceği öngörülüyor. Endüstriyel kenevir üretiminin artırılmasıyla et üretim maliyetinin yüzde 60'ını oluşturan ve ham maddesinin büyük bir kısmı ithal olan yem giderinin de düşeceği tahmin ediliyor.

Dünyada 36 ülkede yapılan endüstriyel kenevir üretiminin ABD'nin 38 eyaletinde serbest iken İsrail ve Almanya gibi ülkelerde de birçok sektörde kenevir ürünleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütüldüğü raporda yer alan bir diğer çarpıcı bilgi olarak öne çıkıyor.

8 KEZ KAĞIDA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR

Dört ayda yetişen bir dönümlük kenevir bitkisinin, yirmi beş dönümlük ağacın sağladığı oksijeni sağladığı kaydedilirken, kenevirlerin 8 kez kağıda dönüştürülebildiği, ağacın ise 3 kere dönüştürülebildiği vurgulanıyor.

Raporda, radyasyon temizleyici etkisi de bulunan kenevirin, bataklıkların kurutulmasında etkili olduğu belirtildi.

İlaç sektörü için yüksek verime sahip bir ham madde olan kenevirin, ağrı kesici etkiye sahip olduğundan glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde kullanılmasının yanı sıra, kenevirde omega 3, omega 6 ve omega 9 bulunduğu kaydedildi.