Türk otomotiv sektörünün ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ekimde yüzde 3 artarak 939 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 10 yükselişle 1 milyar 192 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 artarak 471 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 26 yükselerek 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülke bazında, en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 2 azalırken, ABD'ye yüzde 24, Polonya'ya yüzde 15, Fas'a yüzde 40, Cezayir'e yüzde 122, Slovenya'ya ise yüzde 48 artış oldu. Önemli pazarlardan Romanya'ya ihracat yüzde 12, İspanya'ya yüzde 10, İran'a yüzde 74 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke Fransa'ya yüzde 4 azalış olurken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 33, İspanya'ya yüzde 24, Polonya'ya yüzde 50, Belçika'ya yüzde 56, İsveç'e yüzde 41, Fas'a yüzde 64 ihracat artışı, Almanya'ya yüzde 14, ABD'ye de yüzde 53 düşüş görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık'a yüzde 22 artış gerçekleşirken, Slovenya'ya yüzde 19, ABD'ye yüzde 89, Belçika'ya da yüzde 39 artış, buna karşılık İtalya ve Fransa'ya yüzde 15'er ve Almanya'ya yüzde 18, Hollanda'ya yüzde 19 ihracat düşüşü oldu.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'ya yüzde 18 düşüş görülürken, bu ürün grubunda İtalya'ya yüzde 41, ABD'ye yüzde 85 artış, yine Romanya, Bulgaristan ve Çekya'ya da yüksek oranlı artışlar gerçekleşti.

AFRİKA ÜLKELERİNE YÜZDE 60 İHRACAT ARTIŞI YAŞANDI

Ülke grubu bazında en büyük pazar Avrupa Birliğine ihracat, ekimde yüzde 13 artarak 2 milyar 270 milyon dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 78 pay aldı. Alternatif pazarlardan Afrika ülkelerine yüzde 60 ihracat artışı yaşanırken, Ortadoğu ülkelerine ihracat yüzde 41 geriledi.

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ekimde yüzde 4 artışla 433 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar İtalya'ya yüzde 3 artışla 278 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya ihracat ise yüzde 7 azalışla 269 milyon dolar oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Başkanı Baran Çelik, yılın 10 ayını geride bırakan otomotiv endüstrisinde ihracatın yüzde 12,5 artışla 26,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Çelik, Otomotiv sektörünün ocak-ekim dönemi ihracat ortalaması 2,6 milyar dolar olduğunu kaydederek, "Ekim ayında binek otomobiller ve otobüs-midibüs-minibüs ihracatı çift haneli artarken, çekiciler ihracatındaki yüksek oranlı artış da devam etti. AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 13 olurken, Afrika ülkelerine ise yüzde 60 arttı." ifadesini kullandı.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ