Otomotiv ihracatında elektrikli araç rekabeti Otomotiv sektöründeki elektrikli araç trendi, ülkeler arasındaki ihracat rekabetinde de etkisini gösteriyor. Bu yıl elektrikli otomobil ihracatını ikiye katlamaya hazırlanan Çin'in, böylece Japonya ve ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı olması bekleniyor. Öyle ki, 2022'de elektrikli araçların Çin'in toplam otomotiv ihracatı içerisindeki payı yüzde 20 seviyesindeydi. Bu oranın 2023'te ise yüzde 30 olması bekleniyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Otomotiv endüstrisinde ülkeler arasındaki küresel rekabette, Asya ülkesi Çin pozitif ayrışmaya başladı.

Bu yıl elektrikli araç ihracatını ikiye katlamaya hazırlanan Çin'in, böylece Japonya ve ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analist firması Canalys'in öngörüsüne göre, Çin'in elektrikli araç ihracatının 2023 sonuna kadar 1.3 milyon adede ulaşması bekleniyor. Çin Otomotiv Üreticileri Birliği'nin (CAAM) verilerine göre, bu rakam 2022'de 679 bin adetti.

Öte yandan, Çin'in toplam otomotiv ihracatının ise 2022'deki 3.11 milyon adetten, 2023'te 4.4 milyon adede yükselmesi bekleniyor. Rakamlar, 2022'de elektrikli araçların Çin'in toplam otomotiv ihracatı içerisindeki payının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkacağını gösteriyor. Dolayısı ile, elektrikli otomobillerin Çin'in ihracatını üst sıralara taşıyacağı görülüyor.

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İLK ÇEYREKTE JAPONYA'YI GERİ BIRAKTI

Çin'in bu konudaki en yakın rakibi ve hali hazırda dünyanı en büyük otomotiv ihracatçısı olan Japonya'nın ise 2022'deki toplam otomotiv ihracatı 3.5 milyon adet seviyesindeydi.

Canalys'in hazırladığı rapora göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit modellerden oluşan bataryalı araçlar Çin için önemli bir ihracat itici gücü haline gelmiş durumda.

China Business Journal'in aktardığına göre, Çinli otomobil üreticileri yılın ilk çeyreğinde toplam 1,07 milyon araç ihraç ederek Japonya'nın 1,05 milyon adetlik sevkiyatını geride bıraktı.

Analistler, Çin'in bu konudaki liderliğini yıl sonuna kadar sürdüreceğini belirtiyor.

Güney Kore merkezli SNE Research'e göre ise, dünyanın en büyük 10 elektrikli araç batarya üreticisinden altısı Çin'de yer alıyor.

Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde global pazarın yüzde 60,4'ünü kontrol eden bu altı şirket, bu yılın ilk dört ayında ise küresel pazarın yüzde 62,5'ini kontrol eder hale geldi.

'ÜLKE DIŞINDA ÜRETMELERİ GEREKİYOR'

Çinli üreticilerin önündeki en büyük sınavın 'kalite' olduğunu belirten Şanghaylı otomotiv analisti Gao Shen ise, Çinli üreticilerin kendi ülkeleri dışına üretim yapmaları gerektiğini bildiriyor.

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South China Morning Post'a konuşan Shen, "Çinli otomobil üreticileri, müşterilerini elektrikli araçlarının daha yüksek performanslı ve güvenilir olduğuna ikna etmek için markalarını Çin dışında oluşturmaları gerekiyor. Avrupa'da rekabet edebilmek için Çin yapımı elektrikli araçların kalite açısından yabancı markalardan daha iyi olabileceğini kanıtlamaları gerekiyor" görüşünü paylaştı.

Canalys, Çinli elektrikli araçların 2025 yılına kadar Avrupa'daki toplam satışların yüzde 16.5'ini oluşturabileceğini tahmin ediyor.

Güncel gelişmeler ve Ford'un yönetim kurulu başkanı Bill Ford'un önceki günlerde CNN'e verdiği röportajda ​​ABD'nin elektrikli araç üretiminde Çin ile rekabet etmeye 'henüz tam olarak hazır olmadığı' yönündeki açıklaması birlikte değerlendirildiğinde, Çin'in elektrikli otomobiller üzerinde hegemonyasını önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi sürpriz olmayacak gibi.

TOGG DA İHRAÇ EDECEK

Sonuç olarak, Türkiye'nin yerli elektrikli araç markası Togg'un en geç 2025 yılında Gemlik'te ürettiği araçları ihraç etmeyi başlaması ile birlikte, Türkiye de küresel elektrikli araç pazarında yerini alacak.

Türkiye'nin elektrikli araç ihracatında üst sıralara çıkması için ise, başta mevcut otomotiv yatırımlarının elektrikli araç üretimine göre yeniden yapılanması gerekiyor.

Bugünlerde yeni yatırımlar için gözünü Avrupa'ya diken Çinli markaların Türkiye'ye çekilmesi de ülke ihracatının küresel rekabette öne çıkmasında etkili olacaktır.