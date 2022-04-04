Otomotiv pazarı ilk çeyrekte daraldı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022'nin ilk 3 ayında gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 25.3 oranında azalarak 116 bin 834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 16.5 azalarak 35 bin 216 adede düştü.

2022 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33.4 azalarak 64 bin 267 adet oldu. Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.3 azalarak 50 bin 173 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 29.8 azalarak 14 bin 94 adet oldu.

Bu sonuçlar ile birlikte, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 7.3 azalmış oldu.

SATIŞLAR LİDER SUV MODELLER OLDU

Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde ise, pazarın yüzde 89.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46.4 pay, B segmenti otomobiller de 49 bin 928 adetle yüzde 42.7 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 41 pay, 47 bin 851 adet) oldu. SUV otomobilleri yüzde 34.5 pay ve 40 bin 310 adet satış ile Sedan, yüzde 22.7 pay ve 26 bin 523 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Bu dönemde, benzinli otomobil satışları 83 bin 776 adetle yüzde 71.7 pay, dizel otomobil satışları 17 bin 956 adetle yüzde 15.4 pay, hibrit otomobil satışları 11 bin 227 adetle yüzde 9.6 pay, otogazlı otomobil satışları 2 bin 802 adetle yüzde 2.4 pay aldı. İlk 3 ayda 1.073 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.