Koreli üretici Hyundai, mobilite ve diğer yeni teknolojiler için 2025 yılına kadar dev bir harcama yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, otonom araçlar konusunda pazardan daha fazla pay kapmak adına 34.6 milyon dolarlık Ar-Ge bütçesi ayrıldığı bildirildi.

Hyundai'in otonom, bağlantılı ve elektrikli araçlar, araç paylaşımı gibi yenilikleri kapsayan planı, şirketin de dahil olduğu ABD'li otonom araç girişimi Aptiv'in 1.6 milyar dolarlık yatırım turunun ardından şekillendi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in Hyundai'nin planına destek verdiği kaydedilirken, Jae-in'in 2030 yılına kadar otonom araçların ülkedeki yeni otomobillerin yarısını oluşturacağını öngördüğü belirtiliyor.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı, Hyundai'nin önümüzdeki 10 yıl içinde yeni nesil ulaşım çözümlerine 50 milyar dolar harcayacağını bildirdi.

Moon Jae-in, "Sürücüsüz otomobiller ekonomiyi yeniden canlandırma konusunda büyük önem taşıyor. Bu araçlar sayesinde yeni iş alanları yaratabiliriz" dedi.

DEVLET 1.4 MİLYAR DOLAR KAYNAK AKTARACAK

Kore Hükümeti, 2021 ve 2027 yılları arasında otonom araç teknolojilerine 1.4 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyor.

Hyundai'in de bu süre zarfında 4'üncü seviye otonom (tamamen sürücüsüz) sürüşe sahip otomobiller üretmesi bekleniyor.

Şirketin söz konusu teknolojileri geliştirmesine paralel olarak, Kore'de 2024'ten itibaren yolların otonom araçlara hazır hale getirileceği açıklanıyor.

Gelişmeler, uzunca bir süredir ABD'de yoğunlaşan otonom araç geliştiren şirketlere, Asya'dan önemli bir rakibin geleceğinin işaretlerini veriyor.

EN BÜYÜK ENGEL GÜVENLİK

Otonom araçların önündeki en büyük engellerden biri olan yaya ve trafik güvenliği gibi konuların çözüme kavuşmaması yüzünden, ABD'de yapılan otonom araç testlerinde bir operatörün aracın için hazır bulunması gerekiyor.

Bu durum ise, otonom araçların ticarileşmesinin önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, sürücüsüz araçlara büyük yatırım yapan firmalardan bir olan General Motors, otonom araçların yollara çıkamaması sebebiyle beklenenden daha fazla maliyet ile karşılaşıldığını ve takvimlerinde sarkma yaşandığını bildirmişti.

Güney Kore'nin yol güvenliğini sağlaması halinde, otonom araç geliştiren şirketlerin de odak noktası değişebilir.

Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisine sahip ülke, böyle bir durumda kendi markalarının yanı sıra diğer otonom araç geliştiren firmalar içinde projeleri ticarileştirme imkanı sunarak şirketlerin elini rahatlatacak.

Otonom araçların yanı sıra, Güney Kore uçan otomobiller için de 2025 yılına kadar yasal düzenlemeleri sağlamayı amaçlıyor.

Edinilen bilgiye göre, Hyundai da uçan otomobilleri ajandasına almış durumda. Kore'den gelen bilgiler, ülkenin yeni nesil mobilite çözümlerini ciddiye aldığını gösteriyor.

Bir zamanlar Japon otomobillerini taklit etmekten öteye geçemeyen ülkenin otomotiv endüstrisinin, devlet desteğiyle hedeflerini gerçekleştirmesi halinde küresel rekabette hiç olmadığı kadar öne çıkma ihtimali bulunuyor.

Hyundai ve Güney Kore elindeki tüm kartları oyuna dahil ederken, Audi gibi markaların birer birer uçan otomobil projelerini askıya alması da Korelilerin elini güçlendiriyor.